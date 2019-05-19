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Boeing исправила ошибки в тренажерах для пилотов 737 MAX

Общество

 

Компания Boeing исправила ошибки в программном обеспечении симуляторов, на которых тренируются пилоты самолетов 737 MAX, сообщил РИА Новости представитель компании.

Ранее в Boeing сказали, что обновили программное обеспечение для системы коррекции маневрирования (MCAS) на 737 MAX, сбой в которой мог стать причиной крушения двух таких самолетов. Информацию об ошибках также сообщили владельцам симуляторов. 

«Boeing тесно сотрудничает с производителями устройств и регулятором в части внесения этих изменений и улучшений к нему, а также для обеспечения того, чтобы обучение клиентов (пилотов) не прерывалось», — сказал представитель компании. 

В ноябре прошлого года в результате крушения лайнера 737 MAX авиакомпании Lion Air в Индонезии погибли все 189 человек находившиеся на борту. В марте 2019 года, в Эфиопии разбился самолет этой же модели авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, тогда погибли 157 человек. 

В мае стало известно, что проблемы с датчиками на 737 MAX в Boeing обнаружили за год до крушения лайнера в Индонезии. Их нашли в системе предупреждения пилотов об опасном угле атаки (англ. angle-of-attack, AOA).

Теги:
самолеты, boeing, em
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