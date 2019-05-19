Полицейские потребовали убрать радужный флаг на согласованном митинге за профилактику ВИЧ

На согласованном митинге за профилактику ВИЧ-инфекции в России, который проходит в Москве у метро «Улица 1905 года», двое полицейских потребовали от организаторов убрать радужный флаг — символ ЛГБТКИА-сообщества.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Задержаний не последовало, но сотрудники правоохранительных органов угрожали ими, если организаторы не уберут флаг, поскольку он якобы не соответствует их заявке.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

«Радужный флаг здесь зачем? Его не было в заявке. Нужно свернуть», — потребовал сотрудник полиции от одного из организаторов акции Бориса Левинсона.

Сам Левинсон утверждает, что согласился убрать флаг, потому на руках не было решения об уведомлении правоохранителей о мероприятии. Позже подошла представительница префектуры и передала решение об уведомлении. Организаторы планируют вновь развернуть флаг.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Мероприятие приурочено к всемирному дню памяти людей, погибших от СПИДа, проходящего ежегодно в третье воскресенье мая. Этот день должен привлечь внимание к борьбе болеющих СПИДом и носителям ВИЧ-инфекции.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

На сайте фонда Андрея Рылькова — организатора акции — пишут, что этот митинг призван напомнить, что «убивает не ВИЧ и не СПИД, а равнодушие, стигматизация и дискриминация, отсутствие адекватной и научно обоснованной профилактики ВИЧ». Организаторы утверждают, что пропаганда верности партнеру — недостаточная мера для профилактики заболевания.

«Мы хотим чтобы повсеместно в России осуществлялась раздача шприцев и игл, чтобы людям рассказывали о путях инфицирования и путях профилактики, чтобы у нас были введены другие компоненты программ снижения вреда <...>, а самое главное, чтобы медицинские учреждения наконец-то обратили внимание на людей, чтобы начали лечить всех , чтобы был реальный доступ к лечению и чтобы все люди и специалисты в сфере ВИЧ реально бы снижали стигму и дискриминацию всех людей, которые инфицированы или в группе риска», — говорится на сайте фонда.