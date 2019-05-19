В СМИ появилось видео с найденными у сотрудников ФСБ деньгами

В СМИ появилось видео обысков у главы второго отдела управления «К» Федеральной службы безопасности России Кирилла Черкалина, его опубликовали, в частности, «Росбалт», РЕН ТВ, и «Известия».

На видео изображено более десяти пакетов, сумок и коробок с наличными. Ранее СМИ сообщали, что при обысках у Черкалина нашли сумму, эквивалентную 12 млрд рублей.

«Мы подозреваем, что это деньги были получены за общее покровительство от представителей коммерческих структур, в первую очередь — от руководителей банков», — уточнял источник «Росбалта». Черкалину предъявили обвинение в получении взятки в 850 тысяч долларов (почти 55 млн рублей), однако собеседник агентства говорил, что в его деле могут появиться и другие эпизоды.

Черкалина, а также его бывших подчиненных Дмитрия Фролова и Андрея Васильева задержали 25 апреля. По версии следствия, в 2011 году Фролов, Васильев и Черкалин заявили бизнесмену Сергею Гляделкину, что его могут привлечь к уголовной ответственности, и он согласился передать им свою долю в уставном капитале компании. Ущерб составил 490 миллионов рублей. Фролова и Васильева подозревают в мошенничестве (ст.159 УК).