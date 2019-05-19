Студент из Екатеринбурга рассказал об угрозе отчисления из-за участия в акции в защиту сквера

Студента Уральского государственного университета путей сообщения Антона Савельева могут отчислить из-за участия в протестах против строительства храма Святой Екатерины. Аудиозапись его разговора с заместителем декана Юрием Могильниковым опубликовал паблик «Типичный Екатеринбург».

«Это черное пятно сейчас в твоей биографии, которое будет большой черной линией идти в твоей жизни. В твоих интересах как можно скорее уйти в армию. Мы тебя в понедельник будет отчислять», — говорит замдекана. Когда молодой человек спрашивает, за что, ему отвечают: «За неуспеваемость». В ответ Савельев говорит, что у него с успеваемостью все нормально, и в вузе есть немало студентов, имеющих больше долгов, чем он. «А мы тебя отчислим, — говорит замдекана. — Ты попробуй сложи вот это все».

Далее Могильников заявляет, что история с противостоянием в сквере у драмтеатра является «подготовкой очередного Майдана». Он подчеркивает, что сам — против строительства храма в сквере, но считает достаточным подписать соответствующую петицию. При этом на записи замдекана просит Савельева рассказать, кто еще из студентов был на акции, но тот отказывается это делать.

Телефон самого Юрия Могильникова в настоящий момент недоступен. Декан электротехнического факультета УрГУПС Вячеслав Башуров в разговоре с TJournal заявил, что информация об отчислении студентов за участие в протестных акциях не соответствует действительности.

Акции против строительства храма Святой Екатерины в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге начались в понедельник, 13 мая. Протестующие выступают за сохранение зеленой зоны в центре Екатеринбурга и перенос строительства храма на другую площадку.