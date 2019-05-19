В Челябинске экологический форум перенесли в котокафе. Организаторам отказали в площадке, сославшись на задымление

В Челябинске за час до начала форума «Глобальные экологические проблемы УРФО» организаторов не пустили в конференц-зал гостиницы «Парк-сити», где должно было пройти мероприятие, сославшись на задымление. Из-за этого мероприятие перенесли в котокафе, рассказал «ОВД-Инфо» один из организаторов Никита Кифорук.

По его словам, вход в конференц-зал оцепила полиция, один из участников форума вошел в гостиницу по лестнице для постояльцев и не увидел дыма. Он позвонил в МЧС, ему сообщили, что из гостиницы вызова не было.

«У нас была забронирована и оплачена площадка в „Парк-сити“. Возгорание якобы произошло в нашем конференц-зале, хотя дыма никто из нас не видел. Темы у нас довольно нейтральные, мы приглашали губернатора, но пришла полиция», — рассказал Кифорук. В итоге форум решили провести в городском котокафе «Мягкие лапки».

Мероприятие было организовано проектом «Свободные люди». На форуме эксперты из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и Кургана обсуждают с местными жителями экологические проблемы Урала, состояние атомной отрасли и разработку урановых месторождений в регионе, загрязнение воздуха и воды, а также проблемы обращения бытовых отходов.

В начале мая организаторам форума «Свободные люди» в Новосибирске пришлось перенести его на другую площадку после многочисленных отказов арендодателей помещений. В апреле в Тюмени на Кифорука составили протокол по статье об осуществлении деятельности «нежелательной организации» (ст. 20.33 КоАП) из-за помощи в аренде помещения для форума.