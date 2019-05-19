Активисты «Ассоциации народного сопротивления» нашли в московском штабе прослушивающее устройство

Члены «Ассоциации народного сопротивления» (АНС) нашли в своем московском штабе прослушивающее устройство, которое находилось под дном кружки, рассказал «Новой газете» активист Дмитрий Карасев.

«Жучок» обнаружили утром 19 мая, когда один из активистов взял кружку из серванта, чтобы выпить кофе. После этого у нее отвалилось двойное дно. По словам Карасева, активисты сразу предположили, что найденное устройство – «жучок», но отправили его знакомым специалистам, которые это подтвердили.

«Сейчас проводится внутреннее расследование. По его результатам будет принято решение о том, что делать дальше», – рассказал активист.

Члены АНС 16 мая провели акцию «Извинись за Екб» в защиту сквера в Екатеринбурге, которые проходят с 13 мая. У резиденции главы Русской православной церкви патриарха Кирилла в Москве они растянули на ограждении баннер с надписью «Извинись за ЕКБ» и зажгли дымовые шашки. На следующий день после этого к активистке Лиле Осиповой пришла полиция.