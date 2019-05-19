В Казани перед лекцией напали на члена Либертарианской партии Михаила Светова

На члена федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова напали перед лекцией в Казани, сообщил он в своем твиттере.

На меня перед лекцией в Казани только что напали и плеснули в лицо каким-то говном. Сейчас выясняю, попал ли ублюдок на запись. Лекция состоится в любом случае. — Mikhail Svetov (@msvetov) May 19, 2019

Один из очевидцев нападения рассказал изданию «Idel.Реалии», что машина Светова подъехала к отелю, он вышел из автомобиля и пошел ко входу. В это время несколько человек облили его фекалиями, а затем убежали.

«Разумеется, я буду подавать заявление. Я буду выяснять, что это за лицо, он должен был попасть на камеры наблюдения», — сказал Светов «МБХ медиа». По его словам, «причины [нападения] очевидны — ненависть, обычная нашистская тактика».

«Idel.Реалии» отмечает, что лекция Светова «Как государственный стандарт образования лишает шансов ваших детей» началась с опозданием, в 17:21 (мск).