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В Казани перед лекцией напали на члена Либертарианской партии Михаила Светова

Общество

 

На члена федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова напали перед лекцией в Казани, сообщил он в своем твиттере. 

Один из очевидцев нападения рассказал изданию «Idel.Реалии», что машина Светова подъехала к отелю, он вышел из автомобиля и пошел ко входу. В это время несколько человек облили его фекалиями, а затем убежали. 

«Разумеется, я буду подавать заявление. Я буду выяснять, что это за лицо, он должен был попасть на камеры наблюдения», — сказал Светов «МБХ медиа». По его словам, «причины [нападения] очевидны — ненависть, обычная нашистская тактика».

«Idel.Реалии» отмечает, что лекция Светова «Как государственный стандарт образования лишает шансов ваших детей» началась с опозданием, в 17:21 (мск). 

Теги:
нападение, светов, казань, em
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