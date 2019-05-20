Сборная России выиграла шестой матч подряд на ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею накануне обыграла команду Швейцарии со счетом 3:0 в матче чемпионата мира, который проходит в Словaкии.

Дубль сделал Никита Кучеров, автором еще одного гола стал Артем Анисимов.

Ранее российская команда одержала победу над Латвией со счетом 3:1. В следующем матче, который состоится 21 мая, Россия сыграет со Швецией.

Сборная России на чемпионате мира выиграла все шесть матчей, в которых участвовала. После победы над Латвией она гарантировала себе выход в плей-офф.