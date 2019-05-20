Сборная России выиграла шестой матч подряд на ЧМ по хоккею
Сборная России по хоккею накануне обыграла команду Швейцарии со счетом 3:0 в матче чемпионата мира, который проходит в Словaкии.
🇷🇺 @russiahockey pick up a shut out win and @SwissIceHockey faces back-to-back losses. #SUIRUS #IIHFWorlds pic.twitter.com/8iiJIQpWxO— IIHF (@IIHFHockey) May 19, 2019
Дубль сделал Никита Кучеров, автором еще одного гола стал Артем Анисимов.
Ранее российская команда одержала победу над Латвией со счетом 3:1. В следующем матче, который состоится 21 мая, Россия сыграет со Швецией.
Сборная России на чемпионате мира выиграла все шесть матчей, в которых участвовала. После победы над Латвией она гарантировала себе выход в плей-офф.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных