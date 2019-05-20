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Сборная России выиграла шестой матч подряд на ЧМ по хоккею

Спорт

 

Сборная России по хоккею накануне обыграла команду Швейцарии со счетом 3:0 в матче чемпионата мира, который проходит в Словaкии. 

Дубль сделал Никита Кучеров, автором еще одного гола стал Артем Анисимов. 

Ранее российская команда одержала победу над Латвией со счетом 3:1. В следующем матче, который состоится 21 мая, Россия сыграет со Швецией. 

Сборная России на чемпионате мира выиграла все шесть матчей, в которых участвовала. После победы над Латвией она гарантировала себе выход в плей-офф. 

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Теги:
чемпионат мира, хоккей, em
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