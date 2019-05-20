В Таджикистане в результате бунта в колонии были убиты 29 заключенных и трое охранников

В колонии строгого режима в городе Вахдат, находящемся на западе Таджикистана, вечером 19 мая произошел бунт, в ходе которого были убиты трое охранников этого учреждения, передает Asia-Plus со ссылкой на пресс-службу Минюста страны.

В министерстве не назвали точное число убитых заключенных, начальник главного управления исполнения наказаний Таджикистана Мансурджон Умаров сообщил РИА Новости о 29 убитых во время бунта осужденных.

По данным Минюста Таджикистана, вечером 19 мая 30 осужденных колонии, причастных к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», хотели совершить побег. Они вооружились ножами и режущими предметами, взяли в заложники, а затем убили трех сотрудников тюрьмы.

«На просьбы сотрудников исправительного учреждения о прекращении беспорядков и соблюдении законности бунтовщики ответили категорическим отказом и требовали немедленного освобождения. В процессе переговоров возник вооруженный конфликт между самими осужденными, которые оказали сопротивление с ножами и другими острыми предметами, ранив несколько сотрудников охраны учреждения», — цитирует Asia-Plus сообщение министерства.

Ранее бунт в этой колонии произошел в ноябре прошлого года. Тогда во время беспорядков погибли 23 человека, в том числе двое сотрудников исправительного учреждения. Девятерых сотрудников колонии за халатность приговорили к тюремным срокам от 2,6 до 4 лет.