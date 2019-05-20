В Армении сторонники Пашиняна начали блокировать здания судов

В Армении группы протестующих по призыву премьер-министра Никола Пашиняна начали блокировать входы в здания судов, передает РИА Новости.

Накануне Пашинян призвал на своей странице в фейсбуке заблокировать с утра 20 мая здания всех судов в стране и не впускать туда никого. Это произошло после того, как суд освободил бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, который обвинялся в свержении конституционного строя. Акции проходят и в Ереване, и в других областях страны.

Бывший заместитель министра юстиции Армении Рубен Меликян сообщил в фейсбуке, что в здании одного из судов выбиты стекла. «Полиция бездействует», — заявил он.

Пашинян 19 мая объявил о начале второго этапа революции в Армении, первый этап прошел весной 2018 года. В апреле прошлого года Серж Саргсян, занимавший тогда пост премьер-министра, ушел в отставку. Он это сделал из-за массовых протестов в стране – т.н. «бархатной революции». Пашинян их тогда возглавил и в итоге стал премьер-министром.