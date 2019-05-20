«Коммерсант» рассказал о новой схеме кражи средств через терминалы Сбербанка

Клиенты «Сбербанка» стали чаще жаловаться на хищения своих средств через информационно-платежные терминалы (ИПТ) банка. Об этом сообщает «Коммерсант».

В частности, один из пострадавших рассказал изданию, что он ввел пин-код от своей карты, и с его счета после этого списали 11 тысяч рублей на чужой счет телефона. Еще один клиент банка сообщил, что по той же схеме у него сняли 15 тысяч рублей.

Он обратился в Сбербанк, где ему сказали, что банковский терминал настроен так, что можно сначала выбрать назначение платежа, сумму, а в самом конце — способ оплаты. Из-за этого, если предыдущий клиент выбрал оплату картой и не завершил операцию, то следующий ее завершает своей картой.

Близкий к правоохранительным органам источник «Коммерсанта» рассказал изданию, что единичные случаи подобных хищений появились полгода назад. Однако в последние две недели, по его словам, число обращений граждан в полицию из-за этого сильно увеличилось.

Эксперты, с которыми поговорил «Коммерсант», объяснили, что проблема состоит в том, как работает терминал. Вторым недостатком является, по их словам, слишком длительный тайм-аут, который в Сбербанке составляет 1,5 минуты. В других опрошенных изданием кредитных организациях (Газпромбанке и «ФК Открытие») тайм-аут составляет 30 секунд.

В Сбербанке «Коммерсанту» сказали, что все системы самообслуживания находятся под надежной защитой. «В целях безопасности мы рекомендуем нашим клиентам внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата, а также обратить внимание на наличие поблизости подозрительных лиц», — сказали в организации.

В конце января «Коммерсант» рассказывал о другой мошеннической схеме в отношении клиентов Сбербанка. Мошенники звонили им с официальных номеров, чтобы предупредить о попытки списания средств с карты, при этом они знали ФИО человека, его личные данные, информацию о последних транзакциях и информацию об остатке на счету.