Глава СБУ Василий Грицак подал в отставку

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подал в отставку, сообщает пресс-служба СБУ.

В сообщении говорится, что рапорты об увольнении с занимаемых должностей составлены всеми заместителями главы СБУ и членами команды Грицака. Подавшие в отставку отметили, что осознают право нового президента Украины инициировать кадровые изменения в руководстве СБУ.

«В противостоянии с врагом СБУ потеряла 27 сотрудников. В то же время, даже боль невосполнимых утрат делала нас сильнее. По уровню профессионализма Служба безопасности Украины уже соответствует лучшим спецслужбам мира, и коллектив службы гордится такой высокой оценкой со стороны наших западных партнеров», — отметил Грицак.

Он заявил, что за время работы СБУ пресекла «многочисленные попытки российского агрессора искусственно раздуть пламя сепаратизма» на Украине и разжечь конфликты «на межэтнической и межрелигиозной почве».

Грицак стал главой СБУ в 2015 году. Он работал в ведомстве с 1990 года, возглавлял Киевское областное и городское управления службы. В 2009 году перешел в центральное управление. В июле 2014 года Грицак стал руководителем антитеррористического центра при СБУ — первым замглавы ведомства.

Ранее в отставку подали секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов и министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Также перед инаугурацией избранного президента Украины Владимира Зеленского уволиться решили представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко и вице-спикер Рады Ирина Геращенко.