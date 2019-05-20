Мэрия Екатеринбурга начала собирать альтернативные предложения о месте строительства храма Святой Екатерины

Мэрия Екатеринбурга начала сбор предложений горожан по возможным площадкам строительства храма Святой Екатерины. Об этом говорится в заявлении вице-мэра Екатерины Куземки.

Обращения будут собираться в течение 10 дней через специальную форму на сайте мэрии. Жителей города просят отправлять сообщения с пометкой: «Предложения по площадке для строительства храма Святой Екатерины». Далее пройдет голосование, в ходе которого, согласно заявлению мэрии, «жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма».

При этом в пресс-службе администрации города пока затрудняются сказать, какую силу будет иметь голосование на сайте: будет ли это рекомендация, или храм будет построен именно на том месте, за которое проголосуют на сайте.

Ранее в субботу мэр Екатеринбурга Александр Высокинский провел встречу с активистами, выступающими за сохранение сквера у драмтеатра, и пообещал предложить депутатам городской думы рассмотреть вопрос о проведении референдума по выбору места строительства храма.

Акции против строительства храма Святой Екатерины в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге начались в понедельник, 13 мая. Протестующие выступают за сохранение зеленой зоны в центре Екатеринбурга и перенос строительства храма на другую площадку. Всего за несколько дней протестов задержали около сотни человек, более 30 из которых арестовали.