Зеленский во время инаугурации объявил о роспуске Верховной Рады. Обновлено

Обновление 10:47 Зеленский объявил о роспуске депутатов: «Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва. Слава Украине!»

В здании Верховной Рады Украины началась церемония инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Прямую трансляцию ведет «Громадское».

Зеленский пришел на инаугурацию пешком, по пути он остановился на несколько минут для общения с собравшимися. Он сделал с ними селфи, а также нескольким из них «дал пять». Когда его спросили о настроении он ответил: «Да, нормально!».

Во время церемонии глава Центризбиркома Татьяна Слипачук зачитала официальные результаты выборов, а новая глава Конституционного суда Наталья Шаптала привела Зеленского к присяге. После нее ему также вручили официальные регалии президента — булаву и печать.

«После выборов мой шестилетний сын сказал: "Пап, я по телевизору видел: говорят, что Зеленский президент. Значит, я тоже президент". Тогда это выглядело, как детская шутка. Теперь это выглядит как истина. Потому что каждый из нас президент, не те 73%, которые за меня проголосовали, а все 100% украинцев», — начал он свою речь.

По его словам, в мире сейчас проживают 65 млн украинцев, и он готов предоставить украинское гражданство «всем, кто готов строить новую сильную успешную Украину». Он заявил, что первоочередной задачей для него станет приостановление огня на Донбассе: «Я готов даже потерять свой пост, только чтобы наступил мир <..> Но нам нужно возвращать не только территории, но и людей».

Также зеленской попросил чиновников не вешать его фотографии в своих кабинетах:

«Президент — не икона.Вместо моего портрета повестьте фотографии своих детей и смотрите им в глаза перед принятием решений».

В зале Рады присутствовали предыдущие президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, а также действующие президенты Грузии, Литвы, Эстонии и Венгрии. Помимо них, на месте находились командующий армией Виктор Муженко и глава Православной церкви Украины Епифаний. Из-за церемонии движение по Киеву значительно ограничили, а станцию метро «Арсенальная» закрыли на вход.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский одержал победу в обоих турах президентских выборов, обойдя действующего президента Петра Порошенко. На первом этапе он набрал 30,24% голосов, а на втором —73,22% (против 24,45% у Порошенко).

Перед инаугурацией в отставку подали руководитель СБУ Василий Грицак, глава МИДа Павел Климкин, секретарь Совбеза Александр Турчинов, представитель президента в Раде Ирина Луценко, а также вице-спикер Рады Ирина Геращенко с поста представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске.

По данным украинских СМИ, сразу после инаугурации Зеленский выпустит свой первый указ о роспуске Рады и досрочных депутатских выборах. В команде Зеленского это опровергали.

Согласно результатам соцопросов, если они состоятся летом, большую часть мандатов в новом составе парламента возьмет партия Зеленского «Слуга народа» (39,9%). Туда также войдут «Оппозиционный блок — за жизнь» (10,9%), Блок Петра Порошенко (10,6%) и «Батькiвщина» (9,1%).