РБК рассказал об уголовном деле против экс-командира войсковой части, упоминаемой в докладе Мюллера

Военный следственный отдел Следственного комитета по Солнечногорскому гарнизону расследует уголовное дело о мошенничестве (ст.159 УК), возбужденное против Андрея Николенко, подполковника запаса и экс-начальника группы войсковой части 74455 Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы дела, подлинность которых изданию подтвердили два источника, знакомых с ходом расследования.

В документах говорится, что потерпевшими по делу являются в том числе знакомые и сослуживцы Николенко, в общей сложности 17 человек. Они стали жертвами классической «финансовой пирамиды», передав ему от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей. РБК уточняет, что в одном из эпизодов дела говорится о 17 млн рублей.

Следствие утверждает, что в 2013-2015 годах Николаенко и его жена предлагали знакомым заработать на поставках в Россию из США техники Apple, внеся нужную сумму в обмен на долговую расписку. Потерпевшие говорят, что жена Николенко обещала прибыль в 10% от суммы инвестиций в течение двух месяцев. Она якобы говорила, что работает в компании «Газпром» и связана с закупками iPhone и MacBook для нее.

Несколько потерпевших рассказали о том, что в разговорах упоминалась родственница Николенко, живущая в США и работающая в компании Apple. Оптовые закупки якобы осуществлялись через принадлежащую Татьяне Николенко фирму «Антей». Следствие установило, что на самом деле фирма не осуществляла никакой деятельности.

Несколько потерпевших по делу обратились в полицию и прокуратуру в 2015 году, когда были обеспокоены задержками выплат. Дела возбудили в 2016 году, когда в органы подали несколько аналогичных заявлений.

Николаенко арестовали в 2017 году, его жену отпустили под подписку о невыезде. В ходе следствия они свою вину отрицали. Николаенко вышел на свободу летом 2018 года, так как истек срок его содержания под стражей. По данным РБК, он устроился на работу в одну из коммерческих компаний, занимающейся разработкой программного обеспечения для обработки спутниковых снимков оборонного и гражданского назначения.

Войсковая часть 74455, находящаяся в Подмосковье, упоминается в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Трем офицерам из этой части, в частности, ее командиру Александру Осадчуку, в США предъявили официальное обвинение. Американские спецслужбы считают, что данное подразделение ГРУ летом 2016 года публиковало компрометирующие Демократическую партию США документов через сайты DCLeaks и «румынского хакера» Guccifer 2.0.