В Екатеринбурге не будут отчислять студента за участие в акции в защиту сквера

Из Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) не будут отчислять студента Антона Савельева за участие в протестных акциях в сквере у драмтеатра. Об этом сам Савельев сообщил «Новой газете».

«В деканат не вызывают и вроде как не отчисляют», — заявил он.

Информацию о том, что студента не отчислят, подтвердил на своей странице «ВКонтакте» и депутат городской думы Екатеринбурга Константин Киселев: «Ввел в курс дела тех, кто принимает решения. Обещали разобраться и помочь. Судя по всему, там сработали недальновидность, неопытность и излишняя ретивость одного из руководителей. Только что написали, что отчислять не будут», — сообщил он.

Накануне в паблике «Типичный Екатеринбург» «Вконтакте» был опубликован разговор студента УрГУПС Антона Савельвева с замдекана Юрием Могильниковым. Могильников заявил студенту, что его отчислят из университета за неуспеваемость и участие в «несанкционированной акции против строительства храма». Когда в ответ молодой человек заметил, что у него все в порядке с успеваемостью, за исключением одного «хвоста», замдекана предложил ему «сложить все [факторы]».

Декан электротехнического факультета УрГУПС Вячеслав Башуров после того, как информация об отчислении студента разошлась по СМИ, также заявил, что никого отчислять за участие в протестных акциях из университета не собираются.

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Акции против строительства храма Святой Екатерины в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге начались 13 мая. Протестующие выступают за сохранение зеленой зоны в центре Екатеринбурга и перенос строительства храма на другую площадку. Мэрия Екатеринбурга начала собирать предложений горожан по возможным площадкам строительства храма Святой Екатерины.