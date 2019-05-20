Глава Минобороны Украины Степан Полторак подал в отставку

Министр обороны Украины Степан Полторак подал в отставку. Скрин заявления на имя вступившего на должность президента Украины Владимира Зеленского он опубликовал в своем фейсбуке.

Зеленский ранее призвал уволить Полторака во время торжественного заседания Верховной рады перед вступлением на должность президента. «Я прошу вас уволить с должности главу Службы безопасности Украины, Генерального прокурора Украины, министра обороны Украины», — сказал он.

Полторак был министром обороны Украины с 2014 года. В прошлом году он уволился с воинской службы в звании генерала армии, но продолжил занимать пост руководителя ведомства в гражданском статусе.

Перед инаугурацией в отставку подал глава СБУ Василий Грицак. Сообщалось, что рапорты об увольнении составили все его заместители и члены команды. 17 мая свои посты также покинули глава МИДа Павел Климкин, секретарь Совбеза Александр Турчинов, представитель президента в Раде Ирина Луценко и вице-спикер Рады Ирина Геращенко с поста представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске.

Утром 20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. В ходе церемонии инаугурации он объявил о роспуске Верховной Рады восьмого созыва и попросил написать заявления об отставке присутствующих членов правительства. Зеленский заявил, что в кабинете министров должны находиться люди, заботящиеся о будущем страны, а не о ближайших выборах.

Напомним, Зеленский одержал победу на президентских выборах, набрав на втором этапе процедуры 73,22% голосов против 24,45% у действующего тогда президента Петра Порошенко.