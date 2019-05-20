Инспектор Роспотребнадзора покончила с собой после критики со стороны главы Башкирии

Инспектор Роспотребнадзора в Башкортостане покончила с собой после критики от врио главы республикии Радия Хабирова, сообщил последний агентству РИА Новости. Он ругал ее за внеплановую проверку местного фермерского магазина-кафе, после которой тот временно закрылся.

Речь идет о 52-летней Ольге Сидорчевой, уточняют «Аргументы и Факты» и «Собкор02». Владелец кафе, бизнесмен Альберт Мухамедьяров, во время совещания «Инвестчас» с Хабировым 18 мая рассказал, что после проверки она наложила на них штрафы в размере 1 млн рублей за «незначительные и устранимые» нарушения (в том числе отсутствие цехов для приготовления мясных блюд), а накауне приостановила его деятельность до решения суда.

После этого Хабиров заявил главе управления Роспотребнадзора, что не намерен работать с ним дальше и попросит провести проверку у руководства федерального ведомства и республиканской прокуратуры. Глава башкирского Роспотребнадзора, как утверждают СМИ, за это вынес Сидорчевой выговор.

По данным «Собкор02», она покончила с собой в ночь на 19 мая в лесу в Уфимском районе, с собой у нее нашли предсмертную записку мужу и родителям со словами: «Когда я это делала, я не думала о вас. Так будет лучше для всех». При этом ее муж заявил изданию, что это не было самоубийством, а женщину якобы убили «неизвестные злоумышленники, которые намеревались скрыть, кто на самом деле "кошмарил" бизнес Мухамедьярова».