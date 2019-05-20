Участника акции «Он нам не царь» приговорили к штрафу по делу о выбитом зубе полицейского

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 100 тыс. рублей участника прошлогодней акции «Он нам не царь» Михаила Цакунова по делу о нападении на полицейского на митинге. Об этом сообщает пресс-служба судов города.

Поскольку в ходе расследования он провел 11 месяцев под арестом, суд освободил его от оплаты штрафа, взыскав с него 26 тыс. рублей на оплату стоматологических услуг для полицейского.

В начале его обвинили в причинении полицейскому вреда здоровью, опасного для жизни, однако в ходе прений в мае гособвинение смягчило часть статьи (с ч. 2 на ч. 1 ст. 318 УК), запросив для него условный срок.

По версии следствия, во время протестной акции протеста Цакунов отказался выполнять требования силовиков и выбил одному из них зуб. В правозащитном центре «Мемориал», который признал его политзаключенным, отмечали, что полицейские повалили Цакунова на землю, хотя он не выкрикивал лозунгов и не нарушал порядка.