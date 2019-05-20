Путин не будет поздравлять Зеленского со вступлением в должность президента Украины

Президент России Владимир Путин не будет поздравлять Владимира Зеленского со вступлением в должность президента Украины, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В Кремле объяснили, что Путин поздравит Зеленского «с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений», однако не уточнили, в чем эти успехи могут заключаться.

«Если они будут, мы с вами их увидим невооруженным глазом», — добавил Песков.

Утром 20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. В ходе церемонии инаугурации он объявил о роспуске Верховной Рады восьмого созыва и попросил написать заявления об отставке присутствующих членов правительства, а также главу СБУ и генпрокурора страны.

Владимир Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов на Украине 21 апреля. Тогда Путин не стал поздравлять его с победой, а в Кремле заявили, что отправлять поздравления «пока преждевременно», как и говорить о «возможности совместной работы».