Двух журналистов «Коммерсанта» уволили после статьи о Матвиенко. За ними ушел весь отдел политики

Спецкор газеты «Коммерсант» Иван Сафронов и корреспондент отдела политики Максим Иванов уйдут из издания после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Об этом Сафронов сообщил в фейсбуке.

По словам Сафронова, их увольнения потребовал «акционер» издательского дома, высказавший «серьезные претензии» к их материалу. Сафронов уточнил, что они покинут издание 21 мая по решению сторон.

Замглавного редактора Глеб Черкасов заявил, что он сам и остальные журналисты отдела политики — 10 человек — в знак солидарности решили уйти из издания.

«У акционера есть право принимать кадровые решения, у сотрудников есть право с ними не соглашаться единственно возможным способом — сменой места работы», — написал он.

Информацию об увольнении Сафронова и Иванова подтвердил «Ведомостям» гендиректор издательского дома Владимир Желонкин. По его словам, при подготовке материала нарушили редакционные стандарты.

Представитель владельца «Коммерсанта» бизнесмена Алишера Усманова на данный момент не прокомментировал информацию.

Материал о возможной отставке Валентины Матвиенко вышел 17 апреля: по данным журналистов, спикер Совфеда планировала после этого возглавить Пенсионный фонд, а ее место должен был возглавить глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Авторами материала значились еще трое журналистов.

В марте из петербургской редакции «Коммерсанта» уволили журналистку Марию Карпенко, поскольку она, помимо основной работы, вела свой телеграм-канал «Ротонда». Сама журналистка говорила, что решение было связано с резкой критикой врио губернатора Петербурга Александра Беглова: по ее словам, глава издательского дома Владимир Желонкин называл канал «активизмом, несовместимым с журналистским статусом».