Китай призвал Huawei подать в суд из-за решения Google прекратить сотрудничество c компанией

Представитель министерства иностранных дел Китая Лу Кан в ходе брифинга призвал компанию Huawei подать в суд из-за решения американской корпорации Google прекратить сотрудничество с предприятием. Об этом сообщает ТАСС.

«Китай поддерживает свои компании в том, чтобы они защищали свои права юридическими методами», — сказал представитель ведомства.

Накануне руководство Google решило оказаться от сотрудничества с Huawei после объявления США о внесении компании в черный список. Это означает отключение производителя смартфонов от некоторых обновлений операционной системы Android. Как пишет Reuters, по этой же причине на следующей серии устройств уже не будет приложений Google Play Store, Gmail, YouTube и Chrome.

Телефоны китайской компании смогут получать доступ к Android только в той ее версии, которая находится на открытых источниках. При этом на техническую поддержку Huawei рассчитывать не сможет, отмечает издание.

Представители Google заявили, что у пользователей продолжат работать приложения Google Play и Google Play Protect. Они также добавил, что компания изучает возможные последствия в связи с прекращением деловых контактов с китайской фирмой.

В Huawei пообещали пользователям продолжить предоставлять обновления для системы безопасности своих устройств, а также послепродажное обслуживание. «Мы продолжим развивать безопасную и устойчивую экосистему программного обеспечения, чтобы обеспечить лучший сервис для пользователей», — отметили в компании.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны. Документ наделяет министра торговли полномочиями запрещать некоторые коммерческие сделки и услуги, если американские власти увидят в них риск для национальной безопасности США.

В черный список позже внесли Huawei и 70 связанных с ней компаний. Эти компании теперь не могут торговать без специального разрешения Вашингтона. В китайской фирме предупредили, что наложенные на нее ограничения навредят американским потребителям, но пообещали доказать министерству торговли США безопасность своих товаров.

Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что компании уходят из США из-за высокого роста ввозных пошлин на китайские товары. По его словам, это заставляет предприятия переводить свои производства во Вьетнам и другие азиатские страны. Президент подчеркнул, что Китай стал очень мощным конкурентом для США. «Они хотят захватить весь мир», — уверен Трамп.