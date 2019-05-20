«Не кампанейщина»: Песков назвал дело офицера ФСБ Черкалина частью системной борьбы с коррупцией

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал дело офицера ФСБ Кирилла Черкалина частью антикоррупционной борьбы, которая координируется из администрации президента. Его выступление приводит ТАСС.

По его словам, изъятие у Черкалина и двух его подчиненных наличных и драгоценностей на 12 млрд рублей «можно объяснить продолжающейся – опять же не в рамках какой-то кампанейщины, – а системной работой по борьбе с коррупцией, любыми коррупционными проявлениями».

Антикоррупационная работа, как добавил он, «также ведется и по линии отдельных ведомств и затрагивает буквально все ведомства без исключения и все чины без каких-либо изъятий».

В феврале Песков также отказывался называть «кампанейщиной» дело сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля о хищениях при поставках газа на Северном Кавказе. Тогда он также говорил, что их арест был частью «системной работы». Такое заявление пресс-секретарь президента сделал в ответ на слова бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.

Читайте также Ваше место возле Захарченко! Рейтинг арестантов по размеру обнаруженных при обыске денег и ценностей

Черкалина, а также его бывших подчиненных Дмитрия Фролова и Андрея Васильева задержали 25 апреля. По версии следствия, в 2011 году они потребовали у бизнесмена Сергея Гляделкина долю в его бизнесе, а иначе угрожали уголовным преследованием. Ущерб оценили в 490 млн рублей.