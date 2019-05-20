«Опыт, который был в Екатеринбурге, должен быть изучен»: власти Челябинска заморозили строительство часовни у здания университета

Власти Челябинска приостановили проект строительства часовни в сквере возле Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на мэра города Владимира Елистратова.

«Опыт, который был в Екатеринбурге, должен быть изучен», — заявил он журналистам после аппаратного совещания в мэрии. По словам Елистратова, власти Челябинска примут окончательное решение после изучения общего мнения местных жителей.

Начать строительство часовни Святой Татьяны рядом с ЮУрГУ планировалось этим летом, но некоторые горожане на общественных слушаниях выступали против проекта. По мнению координатора «Открытой России» в Челябинске Дениса Ибрагимова, многие из слушаний были фикцией, поскольку граждан информировали о них не должным образом, а многие узнавали об собраниях уже постфактум. Он направил мэру письмо с предложением запретить строительство возле здания вуза. «Господин мэр, вы что, хотите как в Екатеринбурге?» — говорится в нем.

Студенты вуза создали петицию, которую подписали более пяти тысяч человек. В 2017 году защитники сквера напротив университета настаивали на проведении общегородского референдума, но избирком дважды отказал инициативной группе в регистрации, отмечает «Коммерсант».

15 мая власти столицы Бурятии Улан-Удэ анонсировали появление в городском парке военно-патриотического центра. Это вызвало большое недовольство местных жителей, они объявили о намерении провести 30 мая акцию протеста. После этого врио главы администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков объявил о приостановке строительства.

«Военные выходили с инициативой, уже даже начали работу в парке "Юбилейный", но мнения жителей разделились — есть те, кому идея понравилась, и есть те, кто против строительства», — написал он в своем фейсбуке. Шутенков предложил провести общественные слушания, чтобы решить судьбу проекта, а пока — заморозить его.

Ранее на фоне протестов в Екатеринбурге власти Красноярска отказались от строительства храма на территории городского сквера, объяснив это желанием сохранить зеленые насаждения. Тогда на слушаниях 480 жителей города проголосовали против строительства храма на месте сквера, а 280 — одобрили идею.

Напомним, в Екатеринбурге с 13 мая проходят акции против строительства собора Святой Екатерины на месте сквера у Театра Драмы. Митингующие выступают за сохранение зеленой зоны в центре промышленного города. Мэрия Екатеринбурга начала собирать предложения по альтернативным площадкам для строительства храма.