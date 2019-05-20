МВД предложило изымать автомобили у пьяных водителей

Министерство внутренних дел России предложило изымать автомобили у водителей, которых поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующее предложение министерство направило в правительство, сообщает ТАСС.

МВД предлагает законодательно закрепить возможность конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усилить ответственность за нарушение других правил ПДД, однако детальнее рассказывать о грядущих нововведениях в министерстве не стали.

До этого «ряд серьезных предложений, направленных на снижение смертности на дорогах», уже анонсировал глава МВД Владимир Колокольцев.

В мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о снижении смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза к 2024 году (к 2030 году смертность должна приблизиться к нулевому уровню).

В рамках поручения в апреле этого года был подписан закон об ужесточении уголовной ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, а в Госдуме рассматривается законопроект о лишении свободы сроком до 15 лет за «пьяные» аварии со смертельным исходом.