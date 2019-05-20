Reuters: Total и Eni приостановили платежи за российскую нефть из-за загрязнения по «Дружбе»

Обновление 16:37 Китайские нефтетрейдеры готовы выкупить 700 тыс. т загрязненной нефти для ее поставок в Азию c содержанием хлорорганики до 0,02% (при норме в 0,001%), утверждает Reuters. При средней цене барреля Urals в 74 доллара на них сделали скидку в 10-20 долларов, но покупателей пока нет.

Французская нефтекомпания Total и итальянская Eni приостановили выплаты за нефть, поступившую в апреле по нефтепроводу «Дружба». Их возобновят после поступления компенсаций за поставки загрязненного топлива. Об этом агентству Reuters сообщили источники в отрасли.

Платеж за «миллионы баррелей загрязненной нефти, неделями простоявшей в трубопроводе» должны были провести 15 мая. О заморозке выплат они уже предупредили своих российских контрагентов, в том числе такие крупнейшие компании как «Роснефть» и «Сургутнефтегаз». Ни одна из упомянутых компаний не предоставила комментарий.

«Как кто-либо захочет платить за такое сырье? Открыто говоря, это вовсе не нефть и никто в России не может понятно объяснить, от кого, кому и когда должны поступить компенсации», — заявил один из сотрудников иностранных нефтекомпаний. Сотрудник неназванной российской компании в свою очередь заявил, что компании должны были оплатить поставки, а уже потом потребовать возмещения ущерба.

Загрязнение чистой нефти, поступающей через Беларусь в страны Европы, хлорорганикой обнаружили в конце апреля. Из-за этого Беларусь временно приостановила экспорт нефти в страны Прибалтики и Польшу, а вслед за ними принимать нефть отказались еще ряд стран.

В начале мая Беларусь и Украина возобновили транзит после устранения источника загрязнений. В их появлении российские власти обвинили руководство частных компаний, которые якобы по предварительному сговору привели в негодность сырье в нефтепроводах. Их поместили под арест. Четверых их сотрудников арестовали, сами они обвинения отрицали, кроме замдиректора ООО «Магистраль» Сергея Баландина, написавшего явку с повинной.