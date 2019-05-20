Строители храма святой Екатерины в Екатеринбурге снесут забор вокруг стройки по просьбе митрополита

Возводящий храм в сквере у театра Драмы в Екатеринбурге «Фонд святой Екатерины» снесет капитальный забор на месте строительства, который установили после начала акций протеста. Об этом заявил директор фонда Александр Андреев, сообщает E1.ru.

«Главный храм города — храм Святой Екатерины — должен строиться в обстановке примирения и согласия. И мы неоднократно шли на уступки общественному мнению. <..> Для сохранения стабильности, мира и в целях недопущения гражданского противостояния принято решение демонтировать забор на площадке у Театра драмы», — сказал Андреев.

Решение приняли по просьбе митрополита Екатеринбургского Кирилла. «Этот забор, к сожалению, превратился в символ раздора между горожанами, город утонул во лжи, революционных технологиях», — говорилось в его письме главе «Фонда святой Екатерины». Он также призывал снести забор на встрече с депутатами Госдумы, прошедшей в здании городской думы Екатеринбурга.

Железные ограждения на месте строительства возвели в ночь на 13 мая, выступающие против строительства храма снесли их вечером следующего дня. Позже на его месте поставили новый сплошной забор. Несмотря на требования жителей, мэр города Александр Высокинский отказывался от того, чтобы убрать его, даже после приостановления работ на время проведения соцопроса.

Акции против строительства храма Святой Екатерины в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге начались 13 мая. Протестующие выступают за сохранение зеленой зоны в центре Екатеринбурга и перенос строительства храма на другую площадку. После заявления президента Путина работы приостановили, а мэрия города начала собирать предложения горожан о новых возможных площадках для строительства храма.