«Не считаем, что ситуация может быть поводом для комментариев»: пресс-секретарь Матвиенко — об увольнении журналистов «Ъ»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не будет комментировать ситуацию с увольнением журналистов «Коммерсанта» из-за статьи о ней. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил ее пресс-секретарь Владислав Пономаренко.

По его словам, в Совфеде считают, что посты журналистов в соцсетях «не могут быть поводом для обращения к Совету Федерации».

«Мы не считаем, что эта ситуация может быть поводом для комментариев со стороны Валентины Матвиенко или аппарата СФ. Это кадровое решение, которое, несомненно, вызвало резонанс в соцсетях, было аргументировано и принято руководством ИД «Коммерсант», поэтому рекомендуем обратиться за разъяснениями к ним», — заявил помощник Мативенко.

Ранее в понедельник стало известно, что из «Коммерсанта» уволили спецкора газеты Ивана Сафронова и корреспондента отдела политики Максима Иванова. По словам Сафронова, их увольнения потребовал «акционер» издательского дома, высказавший «серьезные претензии» к материалу о возможной скорой отставке Валентины Матвиенко.

После этого заместитель главного редактора Глеб Черкасов заявил, что он и остальные журналисты отдела политики — 10 человек — в знак солидарности с коллегами тоже решили уйти из издания.

Гендиректор издательского дома Владимир Желонкин в свою очередь объяснил, что журналистов уволили из-за нарушения редакционных стандартов, и заверил, что ни герои материала, ни сотрудники администрации президента к нему не обращались.

При этом бывший журналист газеты рассказал «Би-би-си», что на статью владельцу «Коммерсанта» Алишеру Усманову якобы жаловалась сама Матвиенко. Представитель бизнесмена отказался от комментариев. Другой экс-сотрудник издания добавил, что после выхода статьи якобы «обсуждалось увольнение самого Желонкина, но тому "удалось отбиться"».