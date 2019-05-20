Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер»

Телеведущая и экс-кандидат в президенты Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер». Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Газпром-медиа», в который входит телеканал.

Собчак будет заниматься программным наполнением канала, отвечать за развитие нескольких проектов и участвовать развлекательных программах.

Телеведущая стала пятым генпродюссером телеканала.

Аналогичные должности занимают сооснователи продюсерской компании Yellow, Black and White Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк и Денис Жалинский.

Собчак активно ведет свой канал на YouTube, в котором публикует интервью со знаменитостями. С 2014 по 2018 год она была главным редактором российской версии журнала L'Officiel. В декабре Собчак объявила о своем уходе с поста.

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В 2018 году она баллотировалась на пост президента России. По итогам выборов Собчак набрала 1,68% голосов, заняв четвертое место.

Ксения Собчак заняла десятое место в рейтинге главных российских знаменитостей 2018 года по версии Forbes. Тогда ее состояние оценили в 1,4 млн долларов.

«Супер» — федеральный развлекательный телеканал, который начал вещание в сентябре 2018 года. Основу эфиров составляют проекты собственного производства, в том числе сериалы.