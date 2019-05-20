Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил об отставке

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время брифинга объявил о том, что уходит в отставку. С соответствующим предложением ранее в понедельник выступил новый президент страны Владимир Зеленский.

По украинскому законодательству, в случае отставки премьера в отставку уходит все правительство. По словам Гройсмана, он подаст официальное заявление в среду, 22 мая.

Вместе с тем, Гройсман не собирается уходить из политики и уже анонсировал, что будет участвовать в предстоящих парламентских выборах.

«Я глубоко убежден в том, что мы еще много сделаем в будущем, и в новом парламенте я вместе со своими единомышленниками сформируем профессиональную команду, которая будет способна служить государству и делать Украину успешнее», — сказал он.

Утром 20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. В ходе церемонии инаугурации он объявил о роспуске Верховной Рады восьмого созыва и попросил написать заявления об отставке присутствующих членов правительства, а также главу СБУ и генпрокурора страны.