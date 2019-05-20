Счетная палата спрогнозировала снижение реальных доходов россиян в 2019 году

В 2019 году уровень реальных располагаемых доходов населения России продолжат падать. Это следует из доклада Счетной палаты об исполнении федерального бюджета.

В первом квартале 2019 года реальные доходы населения упали на 2,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эти же показатели в апреле зафиксировал Росстат. В Счетной палате считают, что исправить ситуацию до конца года почти невозможно, поскольку для этого реальные доходы должны существенно вырасти во втором-третьем кварталах. Этот показатель также может сохраниться, потому что в 2019 году не планируется введение новых существенных мер социальной поддержи, говорится в докладе.

Кроме того, в Счетной палате полагают, что в этом году не получится снизить уровень бедности на 2,4%, как это было запланировано для выполнения указа президента. Согласно отчету, за чертой бедности к концу прошлого года жили почти 19 млн россиян.

В январе Росстат сообщил, что реальные располагаемые доходы россиян в 2018 году сократились на 0,2%. Это был уже пятый год падения показателя. Тогда же Центральный банк обнаружил, что годовой рост зарплат россиян снизился до 0,2% и достиг своего минимума с середины 2016 года.

16 мая «Левада-центр» опубликовал данные результатов апрельского опроса, согласно которым 65% российских семей не имеют никаких сбережений. Опросы показали, что делать накопления могут позволить себе в основном люди с высокими доходами из крупных городов России.