В Германии арестовали лидера арт-группы «Война» Олега Воротникова, сообщает аккаунт группы в твиттере.

Лидер российской арт-группы Война Олег Воротников (Вор Войны) арестован в Германии, федеральная земля Бранденбург pic.twitter.com/FSgx1q6Utj — Группа Война (@free_voina) May 20, 2019

Ранее, 10 мая, Австрия объявила Воротникова в международный розыск. Его подозревают в незаконном обороте оружия и создании организации Der Krieg. Австрийские правоохранительные органы выдали ордер на его арест в сентябре прошлого года.

Напомним, что Воротников вместе с женой Натальей Сокол и детьми уехали из России в 2011 году после того, как на него завели уголовное дело по статьям о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК) и об оскорблении (ст. 319 УК).

По версии российского следствия, в мае 2011 года во время несанкционированного митинга Воротников сорвал c нескольких полицейских форменные шапки, бросил их на проезжую часть и дважды ударил рукой по голове сотрудника полиции.

В марте 2018 года активист вместе с семьей оказался в Австрии. До этого его задерживали в Праге при проверке документов и в Швейцарии, где он пытался получить политическое убежище.