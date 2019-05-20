Усманов заявил о непричастности к увольнению журналистов «Коммерсанта» из-за статьи о Матвиенко

Владелец издательского дома «Коммерсант» Алишер Усманов заявил, что не имеет отношения к увольнению сотрудников издания из-за статьи о спикере Совета Федерации Валентине Матвиенко. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на представителя бизнесмена.

«Акционер не вмешивается в редакционную политику и тем более не принимает решений по увольнению или приему на работу журналистов», — сообщил собеседник агентства. По его словам, Усманов узнал об увольнении сотрудников «Коммерсанта» из СМИ.

Ранее спецкор газеты «Коммерсант» Иван Сафронов и корреспондент отдела политики Максим Иванов сообщили о своем уходе из издания после статьи о возможной отставке Валентины Матвиенко. Сафронов утверждал, что их увольнения требовал «акционер» издательского дома, поскольку у него были «серьезные претензии» к их материалу. В знак солидарности решили уйти и остальные 10 журналистов отдела политики.

Бывший сотрудник «Би-би-си» рассказывал, что на статью Усманову жаловалась Матвиенко. Ее пресс-секретарь Владислав Пономаренко отказался комментировать ситуацию. Он назвал это кадровым решением и заявил, что посты журналистов в соцсетях «не могут быть поводом для обращения к Совету Федерации».

Гендиректор «Коммерсанта» Владимир Желонкин утверждал, что журналистов уволили из-за нарушения редакционных стандартов. Он заверил, что к нему не обращался никто из героев материала или сотрудников администрации президента.

Материал о возможной отставке Матвиенко вышел 17 апреля. По данным его авторов, спикер Совфеда планировала после этого возглавить Пенсионный фонд, а ее место должен был занять глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, говорилось в статье.

Усманов купил издательский дом «Коммерсант» в 2006 году. До этого он принадлежал грузинскому бизнесмену Бадри Патаркацишвили, который раньше владел им вместе с Борисом Березовским.