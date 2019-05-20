Президент России Владимир Путин помиловал трех россиян и украинца, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документам, Путин помиловал граждан России Жанну Саламатину, Гайникамал Аюпову и Владилена Литвинова. С гражданина Украины Сергея Гладкобородова он снял судимость.

РАПСИ уточняет, что суд приговорил ветерана труда Литвинова в 2017 году к трем годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК). По версии следствия, он в 2016 году поссорился с женой, за которой ухаживал в течение 14 лет, и убил ее.

Пенсионерка Аюпова была приговорена к шести годам и трем месяцам лишения свободы за убийство сожителя (ч. 1 ст. 105 УК). Она нанесла ему как минимум четыре удара поленом по голове и явилась в органы с повинной.

Саламатину в прошлом году приговорили к четырем годам лишения свободы за покушение на незаконный сбыт наркотиков, совершенный группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, п. «а», «б», ч. 3 ст. 228-1 УК). На момент совершения преступления она была несовершеннолетней. Следствие посчитало, что не она вместе со знакомым решили продавать наркотики, однако их задержали.

Украинец Гладкобородов уже отбыл наказание за кражу мобильного телефона с причинением значительного ущерба потерпевшему (п. «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК). Сейчас он живет в Харькове и из-за судимости не мог въехать в Росиию для ухода за своей тяжело больной матерью.

В декабре прошлого года Путин подписал указ о помиловании пятерых человек. «Проект» и «Команда 29» провели исследование и пришли к выводу, что Путин за два последних срока пребывания на посту президента удовлетворял прошения о помиловании в 17 раз реже, чем это делал премьер-министр Дмитрий Медведев, когда был главой государства.