Суд в Новосибирской области признал учительницу виновной в экстремизме из-за ссоры на родительском собрании

Болотнинский районный суд Новосибирской области признал учительницу Наталью Оганисян из поселка Ояш виновной в экстремизме (ч.1 ст. 282 УК), однако ее дело закрыли из-за частичной декриминализации данной статьи. Об этом сообщает НГС, карточка дела опубликована на сайте суда.

Дело против нее возбудили из-за ссоры с матерью одного из учеников на родительском собрании. Оганисян сообщила изданию, что планирует обжаловать это решение: «Значит, первая часть — меня все-таки признали виновной, с чем я совершенно несогласна и написала заявление, что я буду подавать апелляцию. Буду оспаривать, потому что нарушений много».

Дело в отношении Оганисян ранее попросил закрыть прокурор. Она обосновала свою позицию также частичной декриминализацией ст. 282 УК.

О возбуждении дела против Оганисян стало известно в апреле. Антон Дмитрюк, директор школы, где она работает, рассказывал, что учительница сказала матери одного из учеников, которая является уроженкой Узбекистана, «учи русский язык» и назвала ее «хамкой». Та написала на Оганисян заявление в прокуратуру.

Напомним, президент России Владимир Путин в конце декабря прошлого года подписал закон о частичной декриминализации ст. 282 УК: первое нарушение части 1 данной статьи в течение года предполагает административное наказание в виде штрафа от 10 до 20 тысяч рублей, повторное — уже уголовную ответственность.