Журналисты «Коммерсанта» заявили, что не смогут в течение долгого времени рассказывать читателям о российской политике

Журналисты «Коммерсанта» сообщили, что не смогут в течение длительного времени информировать своих читателей о российской политике, их обращение опубликовал в фейсбуке журналист издания Александр Черных.

Обращение подписали более 100 сотрудников издательского дома. В нем отмечается, что подобный перерыв в освещении политических событий происходит впервых за 30-летнюю историю существования «Коммерсанта».

«Коллектив "Ъ" считает себя обязанным сообщить читателям, что "Коммерсантъ" неопределенно долгое время не сможет информировать их о российской политике. Читатели, партнеры и рекламодатели ИД будут лишены качественного и непредвзятого освещения ряда внутриполитических событий; мы не знаем, сколько продлится эта ситуация», — говорится в обращении.

Журналисты «Коммерсанта» принесли извинения своим читателям в связи с произошедшим.

«Работа "Ъ" важна для всего общества и всей нашей страны. Те, кто уничтожают его ради краткосрочных политических дивидендов, плохо знают историю России. Мы уверены, что наша страна достойна лучшего будущего. Достойна свободы слова», — подчернули они.

Журналисты опубликовали обращение в связи с тем, что ранее спецкор газеты «Коммерсант» Иван Сафронов и корреспондент отдела политики Максим Иванов сообщили о своем уходе из издания после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Сафронов утверждал, что их увольнения требовал «акционер» издательского дома, так как у него были «серьезные претензии» к их материалу. В знак солидарности решили уйти и остальные 10 журналистов отдела политики.

Бывший сотрудник «Би-би-си» сообщил, что на статью владельцу издательского дома «Коммерсант» Алишеру Усманову жаловалась Матвиенко. Ее пресс-секретарь Владислав Пономаренко отказался комментировать ситуацию. Сам Усманов заявил, что не имеет отношения к произошедшему.

Гендиректор «Коммерсанта» Владимир Желонкин утверждал, что журналистов уволили из-за нарушения редакционных и профессиональных стандартов. По словам председателя совета директоров «Коммерсанта» Ивана Стрешинского, это произошло из-за того, что ему якобы поступило сообщение о заказном характере статьи, а журналисты отказались раскрыть главному редактору газеты своих источников.