Члена совета движения «Голос» Романа Удота задержали в Москве. Против него возбудили уголовное дело

В Москве задержали члена совета движения «Голос» Романа Удота по подозрению в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 119 УК). Об этом «ОВД-Инфо» сообщила юрист Елена Макарова.

Ей о произошедшем рассказал адвокат Удота Максим Пашков. Возбужденное дело связано с конфликтом члена совета «Голоса» и журналистки НТВ в московском аэропорту Шереметьево. Удота задерживали в марте по подозрению в краже мобильного телефона журналистки. Член совета «Голоса» утверждал, что пытался отобрать у нее телефон, потому что вела съемку против его воли.

В связи с инцидентом Удот написал на журналистку заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК) и нарушении тайны переписки или телефонных переговоров (ст. 138 УК). Сотрудница НТВ в ответ написала заявление на члена совета «Голоса». Однако тогда дело не возбудили. В разговоре с «Новой газетой» Пашков уточнил, что в тот день Удота отпустили из отделения, он улетел за границу и «спокойно находился там».

Член совета «Голоса», по словам Пашкова, 15 мая приехал в Россию, в этот же день явился в полицию, написал заявление, в котором указал, что готов участвовать в следственно-процессуальных действиях. Ему выписали повестку на 28 мая. Однако 20 мая Удоту и Пашкову позвонили, их вызвали в полицию якобы для проведения необходимых следственных действий. В отделении Удота задержали. Адвокат уточнил, что преступление, в котором подозревают члена совета «Голоса» не является тяжким и «заключать под стражу по такой статье закон запрещает».