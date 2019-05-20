ЦИАН разослал подписчикам рекомендации по борьбе с застройкой скверов

Сервис для размещения объявлений о продаже и покупке недвижимости ЦИАН разослал на электронную почту подписчикам письма с рекомендациями по борьбе с застройкой скверов, на это обратила внимание газета «Ведомости».

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Авторы рекомендаций посоветовали участвовать в публичных слушаниях и голосованиях. Также они сообщают, что в выступлениях против застройки «помогут протесты гражданского неповиновения, резонанс в СМИ и соцсетях». В письме отмечается, что остановить строительство на месте скверов «можно только физически, не давая этой стройке начаться», а бороться с застройкой нужно в рамках закона.

«Весеннее обострение конфликтов в России на этот раз проходит в скверах: жители протестуют против строительства. И едва ли не половина громких историй связана с нежеланным горожанам строительством храмов», – говорится в письме, озаглавленном «"Скверные" истории. Что не так с застройкой скверов?».

В нем упоминаются борьба жителей Екатеринбурга со строительством храма на территории сквера, а также выступления жителей московского района Люблино против строительства высотки и конфликт в Ульяновске, где построить храм хотят рядом с домом культуры «УАЗ».

В пресс-службе ЦИАН «Ведомостям» рассказали, что подписчики получили не утвержденную рассылку, где не были закавычены советы спикеров, из-за технического сбоя. «Мнение и позиция спикеров не равно мнению и позиции ЦИАН», – отметили в компании.

Напомним, акции против строительства храма Святой Екатерины в сквере в Екатеринбурге начались 13 мая. Протестующие выступают за сохранение зеленой зоны в центре Екатеринбурга и перенос строительства храма на другую площадку. После слов президента Владимира Путина о необходимости провести опрос среди местных жителей власти города пообещали это сделать, а также начали собирать предложения горожан о новых возможных площадках для строительства храма.