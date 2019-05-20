Зеленский попросил США ужесточить антироссийские санкции

Президент Украины Владимир Зеленский попросил США ужесточить санкции против России. Слова Зеленского приводит его пресс-служба.

Он встретился с делегацией США, которая прибыла на его инаугурацию. «США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь, — подчеркнул Зеленский. — Хотел бы попросить вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ».

Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа за поздравления в честь инаугурации и заявил о важности развития стратегического партнерства между двумя странами.

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая. Во время инаугурации Зеленский объявил о роспуске Верховной рады.

Президент России Владимир Путин решил не поздравлять Зеленского со вступлением в должность. В Кремле объяснили, что Путин поздравит президента Украины «с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений».