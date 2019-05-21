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В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова

Общество

 

В Москве утром 21 мая задержали соратника Алексея Навального и менеджера проектов Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова. Об этом он написал в своем твиттере.

Волкова отвезли в Отдел внутренних дел по Даниловскому району. По словам Навального, его соратника задержали со словами «мы вас заждались», когда тот ехал на такси в офис ФБК. 

Позже Волков сообщил, что на него составили протокол за повторное нарушение организации митинга (ч. 8. ст. 20.2 КоАП) из-за акции против пенсионной реформы, которую ФБК провел 9 сентября.

Леонид Волков руководил штабом политика Навального перед президентскими выборами 2018 года. С 2009 по 2013 год он был депутатом Екатеринбургской городской думы.

Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в России 9 сентября, в единый день голосования. В 59 городах они были не согласованы с властями. Силовики во время акций задержали больше тысячи участников.

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Теги:
задержания, навальный, волков, kb
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