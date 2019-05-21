Россия резко увеличила поставки нефти в США из-за санкций против Венесуэлы

Россия за последние полгода резко увеличила поставки нефти в США. Это произошло из-за санкций против Венесуэлы и снижения объемов добычи сырья членами организации стран — экспортеров нефти, пишет РБК.

Как сообщил изданию партнер банка Caracas Capital Market Расс Дэллен, американские нефтеперерабатывающие заводы могут в дальнейшем втрое увеличить прием российской нефти. Только за первую половину года 13 российских судов доставили в США 5 млн баррелей нефти и нефтепродуктов.

По данным Bloomberg, за весь прошлый год объем поставок нефти Urals, которую проводят через американские терминалы, составил 7,5 млн баррелей, а за 2017 — 1,58 млн баррелей.

РБК отмечает, что рост объема поставок российских нефтепродуктов в США происходит на фоне двухкратного снижения добычи нефти в Венесуэле из-за санкций против компании PDVSA, а также из-за снижения объемов добычи сырья членами ОПЕК.

Уровень поставок российской нефти в США в марте стал максимальным с 2011 года. «По иронии, русские извлекают выгоду из краха Венесуэлы: одна враждебная подсанкционная страна заменяет другую враждебную подсанкционную страну в поставках Соединенным Штатам», — подчеркнул тогда Дэллен.

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В январе США ввели ограничения против государственной венесуэльской компании PDVSA, владеющей американским нефтеперерабатывающим предприятием Citgo Petroleum. В апреле США расширили санкции и внесли в список еще несколько компаний, а также девять танкеров. В мае американские власти добавили в него две венесуэльские компании и два принадлежащих им судна из-за поставок нефти на Кубу в обмен, как утверждалось, на военную поддержку.

Кроме того, Reuters писал, что власти США планируют ввести финансовые санкции, запрещающие Visa, Mastercard и другим платежным системам обрабатывать транзакции в Венесуэле. В ответ на это Венесуэла решила остановить операции с картами Visa, Mastercard и Maestro.

Американские ограничения направлены против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. США поддерживают лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который объявивил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.