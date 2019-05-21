В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом

В школе поселка Чаны в Новосибирской области школьники младших классов были госпитализированы с отравлением, сообщает управление Следственного комитета по региону.

НГС со ссылкой на областную прокуратуру уточняет, что в больницу попали 13 школьников, они отравились крысиным ядом. В ведомстве сообщили, что его принес один из учеников. СК отметил, что им оказали своевременную помощь, и сейчас их жизни ничто не угрожает.

Информацию о том, что яд пронес один из учеников, подтвердили в региональном министерстве труда и социального развития. Там отметили, что школьник воспитывается в приемной семье. С его родителями провели профилактическую беседу по поводу усиления контроля за его времяпровождением.