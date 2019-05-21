Huawei временно возобновит работу в США

Министерство торговли США выдало китайской компании Huawei временную 90-дневную лицензию на частичное возобновление деятельности в стране. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно документу, Huawei до 19 августа сможет поддерживать работу существующих сетей и обновлять программное обеспечение своих устройств. Временную лицензию также получили 68 подконтрольных Huawei компаний. Положение отменяет ограничения для китайской фирмы на покупку американских товаров. При этом отсрочка не будет распространяться на сделки, заключенные по истечении срока лицензии.

Целью документа Минторг назвал создание условий для работы уже существующих клиентов китайской компании. Reuters пишет, что временная лицензия выгодна также операторам мобильной связи и интернет-провайдерам, которые используют оборудование Huawei.

16 мая власти США внесли Huawei в черный список компаний, которые могут угрожать национальной безопасности или внешней политике страны. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны. Положение позволяет министру торговли запрещать коммерческие сделки и услуги между американскими и иностранными компаниями.

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что США недооценивают мощь компании. Представители фирмы также предупредили, что наложенные на нее ограничения навредят американским потребителям и пообещали доказать министерству торговли США безопасность своих товаров.

Из-за внесения Huawei в черный список в Google решили отказаться от сотрудничества с ней. Это означает, что пользователи устройств китайской компании не смогут обновлять операционную систему Android. Как писало Reuters, по этой же причине на следующей серии гаджетов уже не будет приложений Google Play Store, Gmail, YouTube и Chrome. МИД Китая порекомендовал Huawei обратиться в суд в связи с решением Google.

21 мая Huawei объявила о создании собственной операционной системы Hongmeng. Компания пообещала клиентам, что они получат обновления для системы безопасности и послепродажное обслуживание всех устройств фирмы. Основанная на Linux система будет использоваться в качестве универсальной и кросс-платформенной.

Из-за внесения в черный список сотрудничество с Huawei прекратили и другие ее американские партнеры-производители чипов — Intel, Qualcomm, Broadcom и Xilinx.