РБК: чиновникам Кремля и правительства восстановили урезанные после кризиса зарплаты

Сотрудникам администрации президента и аппарата правительства восстановили зарплаты, урезанные на 10% с 1 мая 2015 года указом президента России Владимира Путина в связи с кризисом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю и правительству источники.

Собеседники издания уточнили, что чиновники стали получать зарплату в том же объеме, что и до указа Путина, с 1 января 2019 года. С чем это было связано, чиновникам не объяснили, рассказали близкие к Кремлю источники РБК. По словам одного из них, о том, что им вернут урезанные 10%, «ходили слухи» в конце прошлого года.

«Сколько отняли, столько и вернули», — рассказал источник РБК, близкий к Кремлю. То же самое сказал собеседник издания, близкий к правительству. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на запрос РБК не ответил.

В 2015 году Путин подписал указ об урезании зарплаты на 10% себе, премьер-министру Дмитрию Медведеву и другим сотрудникам государственного аппарата. Действие документа распространилось на вице-премьеров, министров, директоров Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки, Федеральной службы охраны и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (упразднена в 2016 году).

Песков тогда уточнял, что сокращение зарплат носило временный характер и было «вызвано текущей экономической конъюнктурой». Источник РБК, близкий к Кремлю, рассказал, что действие указа на этот год не продлевалось, урезанные 10% вновь стали платить всем, кого касался этот документ.