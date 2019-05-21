Оюб Титиев попросил об УДО

Адвокат главы правозащитного центра «Мемориал» в Грозном Оюба Титиева Петр Заикин подал в Шалинский городской суд ходатайство об его условно-досрочном освобождении. Об этом сообщается на сайте «Меморила».

«Титиев О.С. не нуждается в дальнейшем отбывании назначенного ему наказания, т. к. он осознает свою роль в жизни общества и последовательно реализовывает себя в качестве добропорядочного и законопослушного гражданина нашей страны», — указал адвокат правозащитника в ходатайстве. К 9 мая глава грозненского «Меморила» отбыл уже треть срока.

В прошении отмечается, что за время содержания под стражей Титиев не совершал дисциплинарных проступков, строго соблюдал правила распорядка и добросовестно выполняет все работы.

В апреле Титиев отказался обжаловать приговор суда, который ранее назначил ему 4 года лишения свободы в колонии-поселении, чтобы получить шанс на УДО. Он сообщал, что это решение должны принять после майских праздников.

Напомним, в январе 2018 года полицейские нашли в автомобиле правозащитника 200 граммов марихуаны. Шалинский городской суд Чечни признал Титиева виновным в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК). Глава грозненского «Мемориала» свою вину не признает и настаивает, что наркотики ему подбросили. Защита Титиева уверена, что дело против него сфабриковали, чтобы помешать правозащитной деятельности «Мемориала».

Правозащитные организации Amnesty International, «Мемориал» и Humans Rights Watch признали Оюба Титиева политзаключенным. Европарламент, Госдепартамент США и многие российские и международные деятели неоднократно требовали прекратить уголовное дело.

В конце апреля Титиева в колонии-поселении в Аргуне посетили правозащитники. Они рассказали, что он находится в нормальном состоянии и не испытывает серьезных проблем со здоровьем. «Конечно, он выглядит очень уставшим — содержание под стражей на нем сказалось, но ни на что не жалуется. Оюб вообще никогда ни на что не жалуется», — подчеркивал сотрудник «Мемориала» Олег Орлов.