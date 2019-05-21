На Минкульт пожаловались в ФАС из-за рекомендации перевести зарплаты сотрудников в системно значимые банки

Банк «Санкт-Петербург» пожаловался в Минфин, Федеральную антимонопольную службу на письмо Минкультa, в котором министерство рекомендовало своим подведомственным организациям перевести зарплатные проекты в системно значимые банки. Об этом сообщает «Коммерсант».

В банке объяснили, что о письме Минкульта узнали от клиентов, подведомственных министерству. Это не привело к оттоку клиентов, но она все равно решила обратить внимание на происходящее. В ФАС сообщили, что в настоящее время изучают проблему.

В Минкульте «Коммерсанту» сообщили, что письмо носит рекомендательный характер. В настоящее время только 25 из 187 подведомственных ему учреждений обслуживались в банках, которые не входят в перечень системно значимых.

В протоколе совещания, на котором решили перевести зарплатные проекты подведомственных Минкульту организаций в системно значимые банки говорится, что такое же самое решили и по поводу организаций, относящихся к ведению Минспорта.

Ранее в ФАС уже жаловались на Минкульт, но по другом вопросу. Жалоба касалась переноса российской премьеры фильма «Мстители: Финал». Мировая премьера кинокартины прошла 25 апреля, в России фильм вышел в прокат 29-го числа. СМИ сообщали, что на решение о переносе настоял Минкульт из-за российского фильма «Миллиард», премьера которого состоялась 19 апреля. Министерство планировало таким образом улучшить продажи билетов на эту кинокартину.