Deloitte: россиян-миллениалов больше всего тревожат коррупция и расслоение общества

Главными тревогами российских миллениалов являются коррупция в бизнесе и политике, а также расслоение общества по уровню дохода, говорится в «Глобальном исследовании миллениалов в 2019 году», которое провело консалтинговое агентство Deloitte. Его данные приводит РБК.

О коррупции беспокоятся 38% респондентов агентства, о расслоении общества – 36%. Помимо этого, по данным Deloitte, миллениалов в России беспокоят политическая нестабильность и войны (30%), проблемы здравоохранения и профилактики заболеваний (26%), а также терроризм (25%).

В России 18% миллениалов высоко оценивают свою удовлетворенность жизнью, в то время как в мире этот показатель равен 29%, уточнили в агентстве.

Что касается желаний, то три четверти респондентов из России хотят путешествовать (57% среди респондентов по миру), 66% – высокую зарплату (52%), а 53% мечтают о недвижимости (49%).

Директор группы по управлению персоналом и организационными изменениями компании Deloitte Вера Витальева в разговоре с РБК уточнила, что на восприятие действительности миллениалами из России влияет текущая ситуация в мире и стране. В частности, уверенность в том, что экономическая и социальная ситуация в стране изменится в лучшую сторону, в России равна 11% и 10% соответственно, в мире этот показатель выше.

Авторы исследования Deloitte отнесли к миллениумам людей, родившихся после января 1983 года по декабрь 1994-го. Оно делится на две части: в одной из них изучается миллениалы по всему миру, в другой – отдельно в России. Авторы доклада опросили более 13 тысяч миллениалов из 42 стран.