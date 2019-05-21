В единую систему персональных данных внесут номера телефонов и адреса электронной почты россиян

Минкомсвязи вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства с предложением добавить к информационной биометрической системе абонентские номера и адреса электронной почты граждан. На это обратил внимание проект «Роскомсвобода».

В пояснительной записке говорится, что сбор и хранение адресов электронной почты и телефонных номеров вместе с биометрическими данными позволят улучшить взаимодействие между государственными органами и населением. Минкомсвязи также утверждает, что проект не противоречит международным соглашениям.

По мнению юриста «Роскомсвободы» Саркиса Дарбиняна, это может быть опасным для российского общества, поскольку еще больше ограничивает конституционные права на приватность и анонимность граждан.

«Это достаточно опасное новшество. Напомню, что в России реализована целая система нетаргетированной и почти никем не контролируемой слежки», — говорит юрист. Он подчеркивает, что Европейский суд по правам человека и международные эксперты неоднократно указывали на несоответствие российского законодательства и судебной практики в сфере приватности общепринятым стандартам.

Общественное обсуждение проекта продлится до 31 мая.

Система биометрических данных — это биологические и физиологические характеристики, которые используют для цифровой идентификации граждан. Согласно действующему постановлению, в Единой системе персональных данных сейчас хранятся изображение лица человека и образец голоса, а также некоторая юридическая информация.

В России биометрию используют для оказания банковских услуг. Критики такой системы говорят о высоком риске использования биометрической информации в целях, на которые ее владелец не давал разрешения.