Врача, признавшего пьяным сбитого в Балашихе ребенка, приговорили к исправительным работам

Щелковский городской суд Подмосковья приговорил к 10 месяцам исправительных работ судмедэксперта Михаила Клейменова, который ошибочно обнаружил алкоголь в крови сбитого насмерть шестилетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Врача признали виновным в халатности (ч. 1 ст. 293 УК): по версии следствия, во время забора крови в нее попала спиртообразующая микрофлора, что привело к появлению этанола в количестве 2,7 промилле — аналог стакана водки. Однако врач не стал для проверки проводить биохимическое исследование.

При этом суд восстановил его в должности в «Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области», спустя несколько лет, что длилось следствие. Отец ребенка Роман Шимко рассказал, что Клейменов в суде отрицал обвинение и продолжал настаивать, что в крови ребенка был алкоголь. Шимко намерен обжаловать решение суда.

Смертельное ДТП произошло 23 апреля 2017 года: тогда Ольга Алисова сбила насмерть 6-летнего Алексея Шимко, возвращавшегося с прогулки домой. Алисову приговорили к трем годам колонии-поселения, суд также взыскал с нее 2,5 млн рублей компенсации.