Оппозиция перекрыла трассу в Сухуме из-за отказа парламента Абхазии переносить президентские выборы

В Абхазии в ночь на 21 мая оппозиционеры перекрыли два участка трассы, ведущих в Сухум, из-за отказа парламента переносить выборы президента, сообщает ТАСС.

Заблокированы проезды в город через реку Бзыбь в Гагрском районе и через село Тамыш Очамчырского района. В Сухум пропускают только машины скорой помощи и автомобили с детьми. В МВД уточнили, что длина пробки составляет около 1 км.

«Ночь прошла относительно спокойно. Правоохранительные органы в боевом положении, защищаем законность. В местах блокировки трассы дороги пока перекрыты, меры будут приняты сегодня», — сказал глава МВД Гарри Аршба.

У парламента Абхазии в Сухуме на акцию протеста собрались около 200 человек, отмечает РИА Новости. В городе не ходят общественный транспорт, в том числе маршрутки.

Акцию протеста по всей Абхазии оппозиция объявила накануне. Выборы президента Абхазии должны состояться 21 июля, однако оппозиция требовала перенести их на осень из-за болезни своего основного кандидата Аслана Бжании. Она заявляла, что кандидата могли отравить.

В настоящее время Бжания госпитализирован в Москве. Генпрокуратура Абхазии начала проверять версию о его возможном отравлении.